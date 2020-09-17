Губернатор Белгородской области ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Евгений Савченко проинформировал… о принятом им решении досрочно прекратить полномочияг убернатора Белгородской области», — говорится на сайте правительства Белгородской области. Причиной ухода Савченко назвал переход на пост депутата областной думы региона. Савченко считался долгожителем среди российских губернаторов: он занимал пост главы региона с 1993 года.
22 сентября состоится первое заседание Белгородской областной думы. На нем Савченко может получить полномочия члена Совфеда РФ.
Подписывайтесь на URA.RU в