Губернатор Белгородской области ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , депутат, документы, чиновник, руки
Савченко стал депутатом областной думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Евгений Савченко проинформировал… о принятом им решении досрочно прекратить полномочияг убернатора Белгородской области», — говорится на сайте правительства Белгородской области. Причиной ухода Савченко назвал переход на пост депутата областной думы региона. Савченко считался долгожителем среди российских губернаторов: он занимал пост главы региона с 1993 года.

22 сентября состоится первое заседание Белгородской областной думы. На нем Савченко может получить полномочия члена Совфеда РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...