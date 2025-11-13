Володин категорично высказался о пересмотре размера пенсий депутатов

«Депутатские пенсии не пересматривались, пересматривать мы не планируем», — сказал Володин в ходе пленарного заседания. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы. По словам председателя, размер пенсии федерального депутата в полтора раза меньше, чем у регионального. Он подчеркнул, что ситуация с пенсиями четко регламентирована.

Володин обратил внимание на то, что система начисления пенсий депутатам была скорректирована. Теперь для получения пенсии необходимо проработать хотя бы один созыв. Ранее достаточно было проработать всего один день, чтобы получить право на пенсию. В своем выступлении председатель ГД также отметил, что в систему введены меры, которые не позволяют получать пенсионные выплаты тем, кто дискредитирует парламент.