Правительство простило часть долгов 15 регионам России
Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Правительство РФ списало долги по бюджетным кредитам еще 15-ти регионам страны. Общая сумма списанных долгов составила 27,9 миллиардов рублей. Текст распоряжения приведен на сайте правительства.
«До конца 2025 года еще 15 российским регионам будет списано до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 27,9 млрд рублей», — написано в распоряжении. Среди регионов — Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, Ивановская, Калининградская, Омская, Псковская и Смоленская области. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Ранее правительство утвердило новые меры финансовой поддержки для новых регионов РФ. Более 1,6 миллиарда рублей будет направлено на капитальный ремонт образовательных учреждений.
