Венгрия не будет направлять деньги своих граждан на Украину и не потерпит «финансовых требований и шантажа» со стороны Зеленского Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал прекратить финансирование Украины со стороны Европейского союза на фоне громкого коррупционного скандала. Жесткое заявление глава правительства опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях.

«Была раскрыта украинская военная мафиозная сеть, имеющая тысячи связей с Зеленским. Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков», — заявил Виктор Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Премьер-министр Венгрии также назвал ситуацию на Украине хаотичной и потребовал от Брюсселя пересмотреть подходы к финансированию. Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет направлять средства своих граждан на поддержку Украины и не потерпит финансовых требований со стороны властей страны.

Глава правительства четко обозначил, что Будапешт не намерен участвовать в финансировании Украины через механизмы ЕС. Ранее с аналогичными заявлениями выступал и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, подтвердивший необходимость прекращения финансовых потоков в Киев.

Продолжение после рекламы