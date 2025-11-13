В ЕС объявили, что «военная мафия» захватила власть на Украине
Венгрия не будет направлять деньги своих граждан на Украину и не потерпит «финансовых требований и шантажа» со стороны Зеленского
Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал прекратить финансирование Украины со стороны Европейского союза на фоне громкого коррупционного скандала. Жесткое заявление глава правительства опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях.
«Была раскрыта украинская военная мафиозная сеть, имеющая тысячи связей с Зеленским. Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков», — заявил Виктор Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Премьер-министр Венгрии также назвал ситуацию на Украине хаотичной и потребовал от Брюсселя пересмотреть подходы к финансированию. Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет направлять средства своих граждан на поддержку Украины и не потерпит финансовых требований со стороны властей страны.
Глава правительства четко обозначил, что Будапешт не намерен участвовать в финансировании Украины через механизмы ЕС. Ранее с аналогичными заявлениями выступал и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, подтвердивший необходимость прекращения финансовых потоков в Киев.
Виктор Орбан, известный своими неоднократными заявлениями против жестких мер Евросоюза в отношении России и подчеркиванием зависимости Венгрии от российских энергоносителей, вновь выступил с критикой европейской политики. Ранее премьер-министр предупреждал, что конфискация замороженных российских активов может привести к конфликту между Россией и Европой, а теперь требует прекратить финансирование Украины на фоне коррупционного скандала.
