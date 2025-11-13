Лимиты и комиссии при оплате через СБП: все, что нужно знать о системе

Система быстрых платежей появилась в 2019 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

К сервису Системы быстрых платежей на данный момент подключены почти все российские банки. Накануне стало известно, что крупные переводы СБП попали под контроль ЦБ, и теперь суммы свыше 200 тыс. рублей, переведенные на карты других физлиц, будут проходить проверку. О том, что такое СБП, какие суммы банки разрешают переводить на свои и чужие счета, а также какую комиссию берут за это, — в материале URA.RU.

Что такое Система быстрых платежей (СБП)

СБП — сервис, запущенный Банком России и Национальной платежной системой в январе 2019 года. В том же году подключение к СБП стало обязательным для всех банков с универсальной лицензией. Эта система позволяет отправлять деньги по номеру телефона без комиссии, независимо от банка получателя. Однако для отправки денег банками установлены лимиты, после превышения которых берется комиссия.

Как работает СБП

У СБП две функции: оплата товаров, работ, услуг по QR-коду и межбанковские денежные переводы. Перевод средств осуществляется в течение 2–10 секунд. Перед этим система отображает имя получателя и начальную букву его фамилии. Благодаря этому можно проверить корректность указанного номера. Сервис отправки переводов можно использовать круглосуточно, в том числе и в праздничные дни. Также с помощью СБП можно оплачивать товары и услуги. Для этого используются QR-коды, которые сканируют при проведении платежа.

Какие банки участвуют в СБП

По данным официального сайта Системы быстрых платежей, к сервису сейчас подключены 220 российских банков из 311 действующих. Уточняется, что список регулярно обновляется. Остальные банки могут тоже могут подключиться к СБП, если соответствуют техническим требованиям.

Лимиты и комиссия при переводах через СБП

Ежемесячная сумма бесплатных переводов физическим лицам по СБП не должна превышать 100 000 рублей. За перевод свыше этой суммы нужно заплатить комиссию, размер которой каждый банк устанавливает самостоятельно. При этом сумма комиссии не может превышать 0,5% от суммы перевода. Между банковскими счетами, открытыми на одно физическое лицо в разных кредитных организациях, без комиссии можно перевести 30 млн рублей в месяц.

Ежемесячная сумма для оплаты услуг и покупок, то есть перечислений юрлицам, самозанятым и индивидуальным предпринимателям, может быть любой. Максимальные суммы ежедневных переводов банки устанавливают самостоятельно.

В соответствии с общими правилами Системы быстрых платежей максимальная сумма одного перевода составляет 1 миллион рублей. Однако банки вправе самостоятельно определять лимит, который может быть, к примеру, 50 тыс. рублей или 150 тыс. рублей на одну операцию.

Вот примеры лимитов и комиссий в некоторых банках:

Лимиты и комиссия СБП в Сбербанке

Максимальная сумма бесплатных переводов в сутки другим людям — 100 тыс. рублей. В месяц на чужой счет можно без комиссии перевести до 1 млн рублей. Между своими счетами можно отправлять до 30 млн рублей. Если сумма больше, то комиссия составит 0,5% от суммы превышения.

Лимиты и комиссия СБП в ВТБ

На счета других людей бесплатно можно переводить до 30 млн рублей в месяц. Лимит на разовый перевод — до 500 тыс. рублей. Для отправки свыше этой суммы придется заплатить комиссию от 0,5%. Максимальный размер комиссии — 1500 рублей.

Лимиты и комиссия СБП в «Газпромбанке»

Максимальная сумма бесплатных переводов в сутки — 300 тыс. рублей. В месяц можно перечислить до 5 млн рублей. На свои счета максимально можно перевести до 30 млн рублей. При превышении суммы взимается комиссия до 0,5%, но не выше 1500 рублей.

Лимиты и комиссия СБП в «Альфа-Банке»

Лимит перевода по СБП в «Альфа-Банке» без комиссии в месяц — до 300 тыс. рублей. Если сумма превысила 100 тысяч рублей за месяц, сверх нее взимается комиссия — 0,5%. Максимальная сумма в месяц, которую можно перевести без комиссии, — 800 тыс. рублей.

Можно ли увеличить лимит переводов по СБП

На официальном сайте Системы быстрых платежей сообщают, что с такой просьбой можно обращаться в банки. «Некоторые финансовые учреждения отказывают в наращивании лимитов, другие — позволяют при соблюдении определенных условий. Например, банк может предложить подключить биометрическую аутентификацию или получить карту премиум», — сообщили на сайте.

