Путин получил секретный подарок от легендарного полка морской пехоты

Президент России Владимир Путин получил особое послание и подарок от 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии. Подарок был передан в закрытом формате.

«Владимир Владимирович, полк передал Вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы Вам передать, но, если можно, закрытом формате», — сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом РФ. Встреча опубликована на официальном сайте Кремля. Владимир Путин с пониманием отнесся к предложению. Он выразил благодарность военнослужащим и передал им свои наилучшие пожелания.