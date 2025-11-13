Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Путин получил секретный подарок от легендарного полка морской пехоты

Бабушкин привез Путину подарок от освобождавших Курск бойцов Каспийской флотилии
13 ноября 2025 в 16:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Путин с пониманием отнесся к предложению

Владимир Путин с пониманием отнесся к предложению

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин получил особое послание и подарок от 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии. Подарок был передан в закрытом формате.

«Владимир Владимирович, полк передал Вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы Вам передать, но, если можно, закрытом формате», — сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом РФ. Встреча опубликована на официальном сайте Кремля. Владимир Путин с пониманием отнесся к предложению. Он выразил благодарность военнослужащим и передал им свои наилучшие пожелания.

177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии зарекомендовал себя как легендарное воинское подразделение. С самого начала военных действий военнослужащие полка принимают активное участие в боевых операциях. Их путь отмечен рядом значимых событий и достижений. Военнослужащие полка выполняли сложные задачи, в том числе: высаживались на берегу Азовского моря; принимали участие в освобождении Бердянска; проявили героизм при освобождении Курской области по направлению на Сумы. Сегодня 177-й полк продолжает выполнять боевые задачи на Покровском направлении.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал