Путин получил секретный подарок от легендарного полка морской пехоты
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин получил особое послание и подарок от 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии. Подарок был передан в закрытом формате.
«Владимир Владимирович, полк передал Вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы Вам передать, но, если можно, закрытом формате», — сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом РФ. Встреча опубликована на официальном сайте Кремля. Владимир Путин с пониманием отнесся к предложению. Он выразил благодарность военнослужащим и передал им свои наилучшие пожелания.
177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии зарекомендовал себя как легендарное воинское подразделение. С самого начала военных действий военнослужащие полка принимают активное участие в боевых операциях. Их путь отмечен рядом значимых событий и достижений. Военнослужащие полка выполняли сложные задачи, в том числе: высаживались на берегу Азовского моря; принимали участие в освобождении Бердянска; проявили героизм при освобождении Курской области по направлению на Сумы. Сегодня 177-й полк продолжает выполнять боевые задачи на Покровском направлении.
