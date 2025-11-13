Аксенов раскрыл, куда пошли миллиарды, полученные от национализации имущества олигархов Украины
Деньги направлены на различные сферы жизни региона
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Порядка тысячи объектов реализуется за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В этом году порядка тысячи объектов реализуется за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих киевский режим», — написал в своем telegram-канале Аксенов. Он отметил, что 6,9 миллиарда рублей направлены на различные сферы жизни региона. Среди приоритетных направлений:
- благоустройство придомовых территорий;
- развитие учреждений культуры;
- модернизация спортивных объектов;
- улучшение сетей водоснабжения и другие важные проекты.
Помимо расходования средств от национализации, в регионе реализуется более 600 мероприятий в рамках бюджетной программы. Они проводятся по поручению Президента Владимира Путина и Правительства России.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы планирует сохранить финансовую помощь Крыму в ближайшие три года. Ежегодный объем поддержки составит три миллиарда рублей. Совокупный объем финансовой поддержки, предоставленной правительством Москвы Крыму, достиг примерно 53 миллиардов рублей.
