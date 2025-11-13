Евросоюз расколот и Украина рискует остаться без денег: сколько средств выделили Киеву с 2022 года

Западные страны тратят на поддержку Украины собственные средства, а также деньги из замороженных активов РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина может столкнуться с серьезным финансовым кризисом уже в феврале 2026 года. Это произойдет, если Евросоюз (ЕС) не достигнет соглашения о выделении «репарационных кредитов» Киеву за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Politico. В связи с этим Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине около шести миллиардов евро. Средства выделены по кредитной линии G7 и получены как раз за счет доходов от замороженных активов РФ.

Кроме того, Евросоюз до конца года намерен передать Украине кредит примерно на 18 миллиардов евро, причем за счет доходов от российских активов. ЕС также активно участвует в процессе предоставления военной помощи Украине. Одним из основных механизмов финансирования этой деятельности является Европейский фонд мира (ЕФМ). Сколько денег выделяют союзники Украины и на какие цели — в материале URA.RU.

Бельгия саботирует финансовую поддержку Киева

С момента начала российской спецоперации страны ЕС и государства «Большой семерки» блокировали около 300 миллиардов евро из валютных резервов Российской Федерации. Значительная доля этих средств размещена в Бельгии, в связи с чем Еврокомиссия осуществляет интенсивное давление на Брюссель. Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер демонстрирует непоколебимую позицию и не соглашается с предложениями ЕК. В конце октября 2025 года он подчеркнул, что Еврокомиссии не удалось доказать законность использования российских резервов и отсутствие рисков для имиджа еврозоны.

Продолжение после рекламы

В связи с этим к февралю 2026 года Киев может лишиться финансирования из-за позиции Брюсселя по вопросу российских активов. Об этом пишет издание Politico.

«Украина столкнется с кризисом финансирования, когда 2025 год сменится 2026-м, средства у него могут закончиться к февралю, если Бельгия не снимет блокировку плана о выделении репарационного кредита», — сказано в публикации Politico. Ранее агентство Belga писало, что ЕК добивается согласия на использование около 140 млрд евро.

Украине еще есть, на что надеяться

На фоне этих событий стало известно, что Еврокомиссия дала согласие на перевод почти шести млрд евро по кредитной линии G7, которая была выделена под доходы от замороженных российских активов. Эти средства выданы в рамках программы «50 миллиардов евро для Киева». Предполагается, что финансовая помощь будет предоставляться Украине вплоть до 2027 года. Из этой суммы 17 миллиардов евро будут выделены в форме грантов, а остальная часть будет предоставлена в виде кредитных средств. Планируется, что ЕС сформирует указанный объем финансирования за счет использования замороженных российских активов.

Поддержка союзников Украины за счет оружия

Евросоюз активно участвует в процессе оказания военной помощи Украине. Одним из основных механизмов финансирования стала деятельность ЕФМ. За период с 2022 по 2023 год через этот фонд было выделено 6,1 миллиарда евро для возмещения расходов странам-членам ЕС, которые поставляли вооружение. В марте 2024 года был создан специальный фонд для поддержки Украины объемом в пять миллиардов евро. К февралю 2025 года совокупный размер финансовой помощи, выделенной через оба этих фонда, составил 11,1 миллиарда евро. Если учитывать также двустороннюю помощь, предоставляемую отдельными государствами — членами ЕС, то общий объем военной поддержки достигает более 48,7 миллиарда евро.

Также на миллиардные суммы выделяются на оружие, которое экспортируется Киеву. В тройке лидеров здесь США, Германия и Великобритания.

ФРГ оказала Киеву военную помощь в размере приблизительно 28 миллиардов евро. К декабрю 2024 года из этой суммы было переведено 12,61 миллиарда евро. В свою очередь, Великобритания, по данным на ноябрь 2025 года, выделила Украине 21,8 миллиарда фунтов стерлингов. Причем 13 миллиардов из них предназначены для удовлетворения военных потребностей Киева.