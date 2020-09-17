Больше всего зараженных приехало в Пермский край из Турции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермский край из-за рубежа начали прибывать зараженные коронавирусом граждане. Как сообщили URA.RU в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, в первую очередь зараженные COVID-19 прибывают из Турции, Украины и Ирака.

«За период с 1 августа по 17 сентября среди граждан, прибывших в Пермский край, выявлено 23 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией (11 мужчин, 9 женщин, трое детей). Количество заболевших в аспекте территорий: Турция — 21, Украина — 1, Ирак — 1 [человек]», — отметили в надзорном ведомстве.

Среди граждан, прибывших в Пермский край из других регионов с вирусом COVID-19, выявлено восемь человек. Они вернулись в регион из Краснодарского и Ставропольского краев (четыре мужчины и один ребенок), а также Крыма (2 женщины и один мужчина).

По данным краевого министерства здравоохранения, на 17 сентября в регионе выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в крае количество инфицированных достигло 8877 человек.

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось с 1 августа. Вскоре после этого стало известно, что с открытием границ на турецких курортах зафиксировали резкое увеличение заражений коронавирусом.