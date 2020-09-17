На МКС произошла утечка аммиака

Небольшая утечка аммиака найдена снаружи американского сегмента Международной космической станции. Об этом журналистам рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Роскосмоса.
«Специалисты зафиксировали утечку аммиака снаружи американского сегмента МКС. Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Но никакой угрозы экипажу станции нет», — приводит РИА «Новости» слова источника. Место утечки, по его словам, уже локализовано с помощью специального прибора.
Представитель пресс-службы Роскосмоса в беседе с агентством подтвердил информацию, также подчеркнув, что инцидент никак не влияет на безопасность станции и экипажа. При этом, как отмечается, с аналогичной ситуацией американцы уже сталкивались в 2017 году. Тогда утечку устранили во время выхода астронавтов в открытый космос.
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