17 сентября 2020

На МКС произошла утечка аммиака

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Утечка не влияет на безопасность экипажа и МКС Фото: Роскосмос

Небольшая утечка аммиака найдена снаружи американского сегмента Международной космической станции. Об этом журналистам рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Роскосмоса.

«Специалисты зафиксировали утечку аммиака снаружи американского сегмента МКС. Речь идет о скорости утечки примерно 700 граммов в год. Но никакой угрозы экипажу станции нет», — приводит РИА «Новости» слова источника. Место утечки, по его словам, уже локализовано с помощью специального прибора.

Представитель пресс-службы Роскосмоса в беседе с агентством подтвердил информацию, также подчеркнув, что инцидент никак не влияет на безопасность станции и экипажа. При этом, как отмечается, с аналогичной ситуацией американцы уже сталкивались в 2017 году. Тогда утечку устранили во время выхода астронавтов в открытый космос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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