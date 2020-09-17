В городских думах ЯНАО начали раздавать портфели

В Муравленко выбрали новых спикеров и вице-спикеров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

В ряде городские дум ямальских муниципалитетов приступили к избранию нового руководства после состоявшихся 13 сентября выборов. Как сообщили в законодательном собрании ЯНАО, на состоявшемся заседании гордумы Муравленко депутаты выбрали нового спикера и его заместителя. В ближайшее время этот же вопрос предстоит решить в думе Нового Уренгоя.

«Путем тайного голосования парламентарии избрали председателем представительного органа Александра Шаповалова, — говорится в сообщении. — Заместителем спикера стала Елена Добрянская». Шаповалов таким образом занял место Тамары Поляковой, избранной депутатом окружного заксобрания 13 сентября.

Аналогичный вопрос в ближайшее время предстоит решить новоуренгойской думе — ее спикер Надежда Груздева: о сложении полномочий председателя городского собрания депутатов газовой столицы стало известно в начале недели. Груздева также уволилась из Новоуренгойской ЦГБ, которую возглавляла, и вышла на пенсию — сейчас учреждением временно управляет замглавврача Иван Лазарев

Перестановки после сентябрьских выборов пройдут не только в местных собраниях, но и в мэриях. Сейчас решается вопрос о том, кто сменит зама главы Ноябрьска Надежду Гудкову Она также стала депутатом в заксобрания седьмого созыва, первое заседание которого намечено на 24 сентября.