В ходе атаки из аккаунта неизвестные удалили часть информации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестные ночью 18 сентября атаковали страницу в соцсети «ВКонтакте» курганского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом в соцсетях сообщили представители партии. По их мнению, так неизвестные хотели парализовать работу отделения.

«Ночью наш аккаунт атаковали неизвестные», — сообщили в реготделении. В партии объяснили URA.RU, что аккаунт не был взломан, так как пароли не достались злоумышленникам. «Его [аккаунт] атаковали с целью блокировки. Чтобы парализовать информационную деятельности партии», — добавили в партии.

По словам представителей партии, неизвестные удалили со страницы часть важной информации и некоторые посты. В партии пытаются оценить ущерб от атаки.

В региональном отделении партии объяснили URA.RU, что на момент написания новости все публикации уже были восстановлены. В отделении на знают, кто мог бы стоять за атакой. Представители партии обратились в техподдержку соцсети, чтобы разобраться, кто был организатором атаки.

Скрин сообщения с официального аккаунта курганского отделения «Единой России» vk.com