17 сентября 2020
16 сентября 2020

Аккаунт курганских единороссов во «ВКонтакте» взломали. «Удалена важная информация»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган, конференция единой россии, единая россия, ер, флаг единой росси
В ходе атаки из аккаунта неизвестные удалили часть информации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестные ночью 18 сентября атаковали страницу в соцсети «ВКонтакте» курганского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом в соцсетях сообщили представители партии. По их мнению, так неизвестные хотели парализовать работу отделения.

«Ночью наш аккаунт атаковали неизвестные», — сообщили в реготделении. В партии объяснили URA.RU, что аккаунт не был взломан, так как пароли не достались злоумышленникам. «Его [аккаунт] атаковали с целью блокировки. Чтобы парализовать информационную деятельности партии», — добавили в партии.

По словам представителей партии, неизвестные удалили со страницы часть важной информации и некоторые посты. В партии пытаются оценить ущерб от атаки.

В региональном отделении партии объяснили URA.RU, что на момент написания новости все публикации уже были восстановлены. В отделении на знают, кто мог бы стоять за атакой. Представители партии обратились в техподдержку соцсети, чтобы разобраться, кто был организатором атаки.

Скрин сообщения с официального аккаунта курганского отделения «Единой России»
vk.com

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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