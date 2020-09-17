Власти Пермского края хотят открыть еще один рейс в Европу

Рейсы в Барселону будут выполняться дважды в неделю Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Власти Пермского края рассматривают возможность запуска еще одного прямого авиарейса в Европу. Предполагается, что с 2021 года начнут выполняться полеты по направлению Пермь-Барселона. Сейчас министерство транспорта края прорабатывает данный вопрос, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«В настоящее время краевое минтранспорта совместно с авиакомпаниями прорабатывают вопрос открытия субсидируемого маршрута. Пермь—Барселона. Предполагается, что вылеты будут осуществляться дважды в неделю на самолетах типа? Boing-737-800», — уточняет пресс-служба правительства Прикамья.

Примерная стоимость билета в одну сторону составит 13-16 тыс. рублей. Сейчас из Перми осуществляется прямой авиарейс в Прагу. Ранее стало известно, что количество перелетов по данному направлению будет сокращено.

Пермский минтранс прорабатывает также внутренние? субсидированные? маршруты из Перми в Волгоград и Челябинск. Их планируется выполнять два в неделю. Билет до Челябинска при этом обойдется в 3225 рубля.