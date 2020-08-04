Сокращено число международных рейсов из Перми

Выполнение авиарейсов было сокращено из-за пандемии коронавируса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Количество прямых рейсов из Перми в Прагу будет сокращено в полтора раза. Об этом URA.RU сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«В договор о субсидируемых рейсах внесены изменения об уменьшении количества парных рейсов со 104 до 74 (приказ Минтранса РФ)», — отметили в пресс-службе минтранса.

Субсидируемые авиарейсы по маршруту Пермь—Прага—Пермь начали выполняться в сентябре 2019 года. Договор на выполнение авиарейсов минтранс заключил с компанией «Уральские авиалинии». Согласно ему, авиаперевозчик должен был выполнять 2 рейса в неделю.

Однако из-за пандемии было выполнено только 22 парных рейса, а «Уральские авиалинии» получили деньги только за фактически выполненные перелеты по указанному маршруту. Сэкономленные от авиаперевозок средства (всего — 64 млн. рублей) краевое правительство направило на поддержку межмуниципальных перевозчиков и сотрудников пермского автовокзала.

Отметим, что еще в феврале текущего года власти Пермского края рассматривали возможность увеличения частоты выполняемых рейсов из Перми в Прагу до трех. Прага остается единственным европейским городом, в который можно улететь из Перми регулярным рейсом.