Родителей юных активистов теперь могут наказать Фото: со страницы Екатерины Лаптевой во «ВКонтакте»

В поселке Восточный Серовского городского округа Свердловской области подростки вышли на пикеты за сохранение больницы, которая разрушается и которую хотят закрыть. После этого их родителей вызывали в местный ОВД — сообщили URA.RU участники пикетов. По их словам, полицейские угрожали родителям возбуждением дела.

«Мы хотели спасти от закрытия и добиться ремонта единственной больницы в нашем поселке, — рассказывают дети-активисты в видеоролике. — Чтобы привлечь внимание, мы вышли на одиночный пикет. Теперь полицейские допрашивают всех участников и угрожают постановкой на учет».

«Приходили сотрудники полиции и опрашивали, говоря: «Или ты сейчас нам все расписываешь и отделываешься предупреждением, или мы на родителей заводим статью, по которой штраф уже от 20 тысяч», — рассказала URA.RU участница пикетов Екатерина Лаптева.

Скользкий момент в том, что одному из пикетчиков большой плакат помогал держать другой мальчик — формально это нарушение закона о митингах, за что могут выписать штраф.

Кроме детей, в акции приняли участие и взрослые. Например, фельдшер скорой помощи Фото: со страницы Екатерины Лаптевой во «ВКонтакте

«Хочу успокоить жителей Серовского городского округа, в том числе родителей и детей, которые принимали участие в пикетах: информация о том, что органы внутренних дел Серова хотят привлечь к ответственности причастных к этой истории, не соответствует действительности. Это фейк», — заявил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, представители МВД выехали в поселок, чтобы «детально разобраться в ситуации и не допустить нарушений общественного порядка». «Полицейские разъяснили гражданам положения закона о митингах и о возможных последствиях его нарушения, — пояснил Горелых. — Как мне сообщили в ОВД Серова, участники мероприятия прислушались к законным требованиям сотрудников МВД». Получить комментарий мэра Серова пока не удалось: он не ответил на звонок журналиста URA.RU

Активистка Алина Перова (все фото и видео участников акции публикуются с согласия их родителей) Фото: со страницы Екатерины Лаптевой во «ВКонтакте»

Активистка из поселка Восточный Дарья Фомина Фото: со страницы Екатерины Лаптевой во «ВКонтакте»

Активистка Полина Белобородова Фото: со страницы Екатерины Лаптевой во «ВКонтакте»