Осужден пермяк, насмерть сбивший девушку на отцовском Lexus

Юношу отправили за решетку Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Перми пересмотрели приговор подростку, насмерть сбившему на отцовском «Лексусе» девушку. Суд заменил условный срок на реальный, приговорив 17-летнего Адила Мирзоева к полутора годам воспитательной колонии.

Апелляция на приговор Индустриального суда Перми рассматривалась в Пермском краевом суде. Мирзоева признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, рассказали URA.RU в краевом суде.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев воспитательной колонии. Ему запрещено управлять транспортными средствами на срок 2 года шесть месяцев. Подсудимый был взят под стражу в зале суда», — сообщила начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Мантова. Она отметила, что сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Резонансное ДТП произошло 6 мая на перекрестке ш. Космонавтов и ул. Братьев Игнатовых. Находившийся за рулем отцовского внедорожника Мирзоев, насмерть сбил девушку — Марию Крохалеву, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Очевидцы, пояснили, что «Лексус» двигался со скоростью не менее 140 км/ч. Позже выяснилось, что молодой человек не имел водительских прав.

Суд Индустриального района Перми приговорил подростка к двум годам условного срока, но семья погибшей и обвинитель оспорили решение суда. История вызвала большой общественный резонанс. Горожане устраивали одиночные пикеты у места, где погибла девушка.