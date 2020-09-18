В Совфеде назвали условие для выплаты студенческого капитала

Выпускников вузов необходимо поддерживать, если они уезжают работать на Крайний Север, Дальний Восток и в сельскую местность. Такое предложение сделал зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.
«Я бы предложил сделать по-другому — давать подъемные тем, кто выезжает на Крайний Север, на Дальний Восток, в сельскую местность, то есть туда, где у нас недостаток медицинского персонала, врачей, учителей», — сказал Морозов в интервью «Национальной службе новостей». Он напомнил, что в России существуют программы, которые положительно сказались на миграции учителей и врачей в сельскую местность. Но, отметил сенатор, необходимо продолжать стимулировать людей оставаться в отдаленных регионах страны.
При этом Морозов раскритиковал предложение депутата Федота Тумусов выдавать 500 тысяч рублей выпускникам вузов. Он уверен, что экономика страны не может себе такого позволить.
Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов предложил ввести в России студенческий капитал, передает RT. Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей для студентов высших образовательных учреждений. А учащиеся учреждений среднего профессионального образования получат вдвое меньше — по 250 тысяч рублей, уточняет «Царьград».
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