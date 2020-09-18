В России хотят ввести студенческий капитал в полмиллиона рублей

Депутат Госдумы предложил платить выпускникам вузов 500 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Студенческий капитал на сумму в 500 тысяч рублей предложил ввести в России депутат Федот Тумусов. По его задумке, деньги будут выплачиваться выпускникам вузов, чтобы те могли реализовать себя в профессиях.

«При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования», — приводит текст законопроекта о студкапитале РИА «Новости». Для студентов колледжей и техникумов Тумусов предлагает выплаты в размере 250 тысяч рублей.

Как уточняется в документе, право на студкапитал будет у студентов-очников и тех, кто впервые получает образование. После получения диплома выпускник получает выплату, которую может потратить на ограниченные цели. Например, аренду жилья, открытие своего дела и так далее. Автор законопроекта подчеркнул, что на помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как платно, так и бесплатно. Тумусов считает, что студкапитал позволит новым специалистам выезжать в места, где они могли бы принести максимальную пользу для себя и страны. В ближайшее время законопроект направят на рассмотрение в правительство РФ.

С 1 сентября в России началась ежегодная индексация стипендий, передают «Дни.ру». Также некоторые регионы заявили о прибавках к студенческим выплатам.