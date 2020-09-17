17 сентября 2020

В Екатеринбурге сожгли машину гендиректора телекомпании

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крик-тв. Медиа холдинг Резонанс. Приставы у дверей. Екатеринбург
Полиция ищет поджигателя машины гендиректора ТВ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге сожгли автомобиль генерального директора телекомпании «Крик-ТВ» Евгения Губко. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Автомобиль Infiniti QX56 сожгли рано утром 18 сентября во дворе дома на улице Фурманова, где живет Губко. Машина сгорела полностью, владелец оценил ущерб в 970 тысяч рублей. Пострадавший подозревает, что к поджогу может быть причастен один из депутатов заксобрания Свердловской области», — рассказал инсайдер.

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили информацию. «По факту случившегося сотрудники отдела полиции № 5 проводят проверку, устанавливаются причины произошедшего», — прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Редакция URA.RU связалась с Евгением Губко, но он пообещал рассказать о случившемся позже.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...