В Екатеринбурге сожгли машину гендиректора телекомпании

В Екатеринбурге сожгли автомобиль генерального директора телекомпании «Крик-ТВ» Евгения Губко. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Автомобиль Infiniti QX56 сожгли рано утром 18 сентября во дворе дома на улице Фурманова, где живет Губко. Машина сгорела полностью, владелец оценил ущерб в 970 тысяч рублей. Пострадавший подозревает, что к поджогу может быть причастен один из депутатов заксобрания Свердловской области», — рассказал инсайдер.
В УМВД по Екатеринбургу подтвердили информацию. «По факту случившегося сотрудники отдела полиции № 5 проводят проверку, устанавливаются причины произошедшего», — прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Редакция URA.RU связалась с Евгением Губко, но он пообещал рассказать о случившемся позже.
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