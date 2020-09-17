17 сентября 2020

В УрФУ зафиксирована вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Укладка асфальта напротив УрФУ. Екатеринбург, укладка асфальта, спецтехника, урфу, проспект ленина
Студентов-гуманитариев перевели на дистанционное обучение Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В УрФУ пять человек заболели коронавирусом. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский, пять случаев заражения COVID-19 выявлены в гуманитарном институте УрФУ, один из них — у сотрудника.

«Заболевшие и контактировавшие с ними студенты и сотрудники изолированы. На дистанционное обучение переведены отдельные академические группы филологического и психологического департаментов, где обучаются заболевшие», — сказал Дмитрий Бенеманский. Он подчеркнул, что на образовательный процесс в целом ситуация не повлияла. Обязательное условие возвращения заболевших и контактеров на занятия в корпуса — два отрицательных теста на коронавирус.

В учебных и студенческих корпусах осуществляется термометрия на входе и дополнительная обработка поверхностей, сохраняется масочный режим. Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщал, что из-за случаев коронавируса на дистанционное обучение в регионе переведено 368 школьных классов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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