В УрФУ зафиксирована вспышка коронавируса

В УрФУ пять человек заболели коронавирусом. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский, пять случаев заражения COVID-19 выявлены в гуманитарном институте УрФУ, один из них — у сотрудника.
«Заболевшие и контактировавшие с ними студенты и сотрудники изолированы. На дистанционное обучение переведены отдельные академические группы филологического и психологического департаментов, где обучаются заболевшие», — сказал Дмитрий Бенеманский. Он подчеркнул, что на образовательный процесс в целом ситуация не повлияла. Обязательное условие возвращения заболевших и контактеров на занятия в корпуса — два отрицательных теста на коронавирус.
В учебных и студенческих корпусах осуществляется термометрия на входе и дополнительная обработка поверхностей, сохраняется масочный режим. Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщал, что из-за случаев коронавируса на дистанционное обучение в регионе переведено 368 школьных классов.
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