Два миллиардера в облдуме Кургана стали богаче

Дмитрий Ильтяков отсается самым богатым депутатом в Курганской облдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым депутатом Курганской областной думы по итогам 2019 года, как и год назад, стал Дмитрий Ильтяков. Он задекларировал доход в 1,67 млрд рублей. Доходы его коллеги Олега Колташова в 2019 году составили 1,17 млрд рублей. Декларации депутатов опубликованы на сайте облдумы.

Доходы Ильтякова выросли по сравнению с 2018 годом примерно на 30 млн рублей (годом ранее они составляли 1,64 млрд рублей). При этом данные указаны с учетом доходов от продажи имущества, от предпринимательской деятельности, вкладов в банках. Супруга Ильтякова заработала за год всего 90 тысяч рублей (с учетом доходов от социальных выплат). Также о доходах от семи рублей до 23,5 тысяч рублей отчитались четверо из шести несовершеннолетних детей депутата.

В собственности Ильтякова — 21 земельный участок, пять жилых домов, три квартиры, здание склада и офиса, железнодорожный тупик, мясоперерабатывающий цех, холодильник для хранения мяса площадью почти три тысячи кв. м. Также Ильтякову принадлежит 39 легковых и 57 грузовых автомобилей, мотовездеход, снегоходы, автобусы и другие транспортные средства.

Годовые доходы Олега Колташова за год превысили миллиард рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доходы Колташова указаны с учетом доходов от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, вкладов в банках, социальных выплат. Годом ранее он отчитывался о более скромных доходах — 766 млн рублей. У него есть восемь земельных участков, элеватор, зерносклады, железнодорожный путь и другое недвижимое имущество, автомобили Mercedes-Benz G63 AMG, KIA UM Sorento, ВИС2347, а также 145 вагонов для перевозки зерна.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов за год заработал 4,25 млн рублей (с учетом продажи имущества). У него есть автомобиль Land Rover Range Rover Velar. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты облдумы отчитались о доходах еще до выборов, однако прочитать их было нельзя из-за сбитой кодировки.