Источник в Берлине раскрыл подробности состояния Навального

Алексей Навальный может дышать самостоятельно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный, проходящий лечение в клинике Charite, дышит самостоятельно, однако пока не может нормально ходить и разговаривать. Пациент находится под постоянной охраной, а с сотрудников клиники взяты подписки о неразглашении. Об этом рассказал источник, близкий к сотрудникам Charite.

«Он уже дышит сам, но не может нормально говорить и ходить», — заявил Daily Storm житель Берлина, знакомый с одним из медиков Charite. Он отметил, что Навальный обходится без аппарата ИВЛ, однако его восстановление проходит медленнее, чем ожидалось после того, как он пришел в себя.

Корпус клиники, где находится Навальный охраняется полицией и другими силовыми структурами, добавил инсайдер. В клинике серьезно подошли к вопросу утечек о Навальном в СМИ — по словам сотрудников больницы, им грозит по меньшей мере увольнение за любые данные о состоянии Навального, которые попадут в открытый доступ.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт посадили в Омске, Навальный впал в кому, его доставили в местную больницу. Оттуда он был перевезен в клинику Charite в Берлине, в начале сентября Навальный вышел из комы.