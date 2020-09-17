В Свердловскую область доставили первые дозы вакцины от COVID

Препарат пока находится на складах областного минздрава Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщил URA.RU источник в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего на регион запланировано 3 тысячи доз вакцины, в настоящее время поступила малая часть этого количества. Препарат находится на складах областного минздрава. Пока неизвестно, сколько останется в Екатеринбурге, а сколько направят в другие муниципалитеты региона. По словам источника, в первую очередь будут прививать медиков, работающих в «красной зоне».

Россия 11 августа заявила о создании первой в мире вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков ранее заявлял, что вакцинация начнется не позже октября 2020 года. Первыми обещали прививать представителей групп риска: врачей, учителей и полицейских, а также детей и пожилых людей. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой включить в этот список журналистов.