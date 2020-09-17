Бомба не опасна для людей
В Сысертском районе рабочие коттеджного поселка раскопали авиабомбу. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.
«Найдена фугасная авиабомба ФАБ-100. Приехавшие саперы ОМОН определили, что бомба сильно подверглась коррозии, но не представляет угрозы для людей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.
Когда и как авиабомба попала на место будущего поселка, неизвестно. Росгвардия передала материалы в полицию.
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