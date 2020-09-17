17 сентября 2020

Авиабомбу нашли рабочие на уральской Рублевке. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бомба не опасна для людей Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Сысертском районе рабочие коттеджного поселка раскопали авиабомбу. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.

«Найдена фугасная авиабомба ФАБ-100. Приехавшие саперы ОМОН определили, что бомба сильно подверглась коррозии, но не представляет угрозы для людей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Когда и как авиабомба попала на место будущего поселка, неизвестно. Росгвардия передала материалы в полицию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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