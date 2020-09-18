В Сочи подвели итоги фестиваля «Кинотавр»

В Сочи подвели итоги открытого российского фестиваля «Кинотавр». Главная награда досталась фильму «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова.
«Призы получили: за лучшую режиссуру — Филипп Юрьев, фильм „Китобой“, за лучший дебют — режиссер Анастасия Пальчикова, фильм „Маша“, за лучшую женскую роль — Валентина Романова-Чыскыырай за роль в фильме „Пугало“», — пишет «Интерфакс».
Награду за лучшую мужскую роль вручили Владимиру Анохову [фильм «Китобой»], за лучшую операторскую работу — Николаю Желудовичу [«Трое»], приз имени Г.Горина за лучший сценарий достался картине «Конференция» режиссера Ивана Твердовского.
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