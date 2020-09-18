Профессор ВШЭ назвал условия падения курса рубля

На ослабление курса рубля могут повлиять непредвиденные мировые события. В частности неопределенность в отношении международных санкций, а также изменчивость финансовых рынков в преддверии президентских выборов в США. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
«Каких-то серьезных предпосылок для падения рубля на сегодня нет, если, конечно, не произойдет нечто непредвиденное», — цитирует РИА «Новости» эксперта. В качестве примеров таких событий Коган называет волатильность на мировых рынках и возможное введение новых экономических санкций.
Помимо этого, эксперт в качестве фундаментального фактора назвал и цены на нефть. Однако, по его словам, в настоящее время критичных для рубля изменений по нефтяным котировкам не предвидится.
Профессор рассказал, что с начала года рубль по отношению к доллару потерял более 17%. Максимальный же спад российской валюты пришелся на март, за который доллар вырос в цене на 24%.
Ранее экономист Денис Ракша назвал самую выгодную для инвестиций валюту, сообщает «Национальная служба новостей». По словам эксперта, за прошедшие месяцы шведская и датская кроны, а также швейцарский франк показали самый высокий рост к доллару.
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