18 сентября 2020

Раскрыты детали убийства солдата в свердловской части

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Пресс-конференция Дмитрия Ионина по стрельбе в Камышлове. Екатеринбург, автомат калашникова, оружие, ак-74у-со
Солдат стал жертвой неосторожного обращения с оружием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Солдат-контрактник погиб в Елани (Свердловская область), поскольку его напарник забыл про наличие патрона в оружии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Оба контрактники. Шутили с оружием. Один отсоединил магазин, забыл, что один патрон в патроннике и стрельнул во второго», — рассказал источник. По его словам, оба военнослужащих являлись опытными и больше года служили по контракту.

Ранее стало известно, что в учебном центре в Елани смертельное ранение получил солдат-контрактник. Военнослужащие готовились заступить в караул и игрались с оружием, когда произошел случайный выстрел.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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