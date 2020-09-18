Раскрыты детали убийства солдата в свердловской части

Солдат стал жертвой неосторожного обращения с оружием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Солдат-контрактник погиб в Елани (Свердловская область), поскольку его напарник забыл про наличие патрона в оружии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Оба контрактники. Шутили с оружием. Один отсоединил магазин, забыл, что один патрон в патроннике и стрельнул во второго», — рассказал источник. По его словам, оба военнослужащих являлись опытными и больше года служили по контракту.

Ранее стало известно, что в учебном центре в Елани смертельное ранение получил солдат-контрактник. Военнослужащие готовились заступить в караул и игрались с оружием, когда произошел случайный выстрел.