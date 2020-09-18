Под Екатеринбургом солдаты играли с оружием и убили сослуживца

Смертельное ранение получил солдат-контрактник в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов в Елани (Свердловская область). Об этом сообщил URA.RU источник в военной части.
«Солдаты готовились заступить в караул и баловались с оружием, случайно произошел выстрел. Тяжело раненого солдата срочно отвезли в госпиталь в Екатеринбург. Позже солдат скончался», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе ЦВО пообещали предоставить комментарий позже.
Военный городок в Елани не раз попадал в новости из-за различных инцидентов. В частности, URA.RU писало, о массовой драке с участием полутора сотен солдат, произошедшей в августе 2017 года. Тогда сошлись в драке местные еланские солдаты и контрактники из Тувы, присланные в Елань для прохождения курсов выживания.
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