Москва, по мнению политолога, рискует, выдавая Александру Лукашенко кредит Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Выданный Белоруссии Россией кредит в полтора миллиарда рублей позволит президенту республики Александру Лукашенко взять финансовую передышку и на несколько месяцев отсрочить дефолт. Таким мнением поделился белорусский политолог Артем Шрайбман.

«Тактически Лукашенко будет говорить, что Россия его поддержала, показывать это своей номенклатуре, что, возможно, даст ему финансовую передышку на несколько месяцев, отсрочит дефолт», — цитирует политолога «Медуза». По его мнению, в поддержке Москвы для Лукашенко нет весомой выгоды.

Шрайбман подчеркивает, что, несмотря на то, что Лукашенко удалось на какое-то время сбавить протестный градус в республике, гарантий в том, что он досидит до конца своего срока нет. Поэтому Москва, выдавая белорусскому лидеру деньги, рискует тем, что он их не вернет.