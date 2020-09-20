Великобритания устроила пристальную слежку за границами России

Великобритания патрулирует границы России в усиленном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные корабли и самолеты Великобритании стали интенсивнее патрулировать территорию у границ России. Об этом пишет издание The Sunday Times.

«С последней недели августа к границам России на Черном море и к берегам Кольского полуострова в Арктике было направлено 28 самолетов RAF», — передает издание. Отмечается, что одновременно в операции участвовали до пяти самолетов. В полетах на большую дальность были задействованы истребители Typhoon, самолеты-заправщики Voyager, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, пишет ТАСС. Британское издание назвало эту операцию беспрецедентной.

Ранее Минобороны России сообщило о 44 иностранных самолетах-разведчиках. В течение этого же периода вблизи наших рубежей были замечены 10 БПЛА-шпионов (беспилотный летательный аппарат), передает « Царьград ».