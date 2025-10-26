Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Песков: Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск

26 октября 2025 в 10:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Владимир Путин провел рабочее совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командирами военных группировок, в ходе которого были заслушаны доклады о текущей обстановке на линии соприкосновения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в районе Купянска в окружении находятся до пяти тысяч украинских военнослужащих, а в Красноармейском направлении — порядка 5,5 тысячи бойцов ВСУ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал