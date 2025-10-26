Песков: Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск

Срочная новость Фото: © URA.RU

Владимир Путин провел рабочее совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командирами военных группировок, в ходе которого были заслушаны доклады о текущей обстановке на линии соприкосновения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в районе Купянска в окружении находятся до пяти тысяч украинских военнослужащих, а в Красноармейском направлении — порядка 5,5 тысячи бойцов ВСУ.