Песков: Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск
26 октября 2025 в 10:58
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Владимир Путин провел рабочее совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командирами военных группировок, в ходе которого были заслушаны доклады о текущей обстановке на линии соприкосновения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в районе Купянска в окружении находятся до пяти тысяч украинских военнослужащих, а в Красноармейском направлении — порядка 5,5 тысячи бойцов ВСУ.
