Спасатели проверили еще 8 квадратных километров тайги, где пропали Усольцевы

26 октября 2025 в 10:59
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Специалисты красноярского отряда «Спасатель» совместно с силовиками обследовали дополнительные восемь квадратных километров тайги в Партизанском районе региона в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщили в пресс-службе отряда.

«Восемь квадратных километров горно-таежной местности обследовали вчера краевые спасатели совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета...», — написали в telegram-канале отряда. Несмотря на значительные усилия специалистов, поисковая операция пока не принесла результатов.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы, пропавшие в тайге Красноярского края, могут быть официально объявлены погибшими в течение ближайших шести месяцев, то есть до весны 2026 года. В то же время не исключается вероятность того, что семья Усольцевых могла намеренно скрыться в тайге, передает «Национальная служба новостей».

Материал из сюжета:

Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

