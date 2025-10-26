Логотип РИА URA.RU
При обстреле ВСУ Ясиноватой погибли мать и дочь

26 октября 2025 в 10:54
Украина атаковала ДНР

Украина атаковала ДНР

Фото: Министерство обороны Украины

В результате обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР погибли два мирных жителя — мать и дочь. Об этом сообщил врио главы Ясиноватского округа Александр Пеняев.

«Но самое страшное — в очередной раз пострадали люди, беззащитные мирные жители. От удара врага погибли 2 человека, мама и дочь», — написал Александр Пеняев в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования близким и добавил, что семье погибших будет оказана необходимая помощь.

Также глава округа сообщил, что один человек получил тяжелое ранение и в данный момент находится под наблюдением врачей. Медики оказывают пострадавшему помощь. В результате ночного обстрела, который произошел примерно в три часа ночи, были повреждены 11 частных домов на территории Ясиноватой, один жилой дом уничтожен полностью критическим попаданием снаряда.

