При обстреле ВСУ Ясиноватой погибли мать и дочь

Украина атаковала ДНР Фото: Министерство обороны Украины

В результате обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР погибли два мирных жителя — мать и дочь. Об этом сообщил врио главы Ясиноватского округа Александр Пеняев.

«Но самое страшное — в очередной раз пострадали люди, беззащитные мирные жители. От удара врага погибли 2 человека, мама и дочь», — написал Александр Пеняев в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования близким и добавил, что семье погибших будет оказана необходимая помощь.