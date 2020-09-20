Стало известно, где учатся внучки Лукашенко

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, ученики, учеба, ученик, школа, среднее образование, образование, ученица, школьная парта
Девочки перешли в Минскую международную гимназию (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Внучки президента Белоруссии Александра Лукашенко перешли в Минскую международную гимназию. Об этом сообщил их отец Дмитрий Лукашенко. Ранее в СМИ появились данные о том, что девочки забрали документы из лицея Белорусского государственного университета, напоминает «Ридус».

«Все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов — Минская международная гимназия», — рассказал Дмитрий Лукашенко. В этом заведении обучаются старшая и средняя дочери Лукашенко, а также в первый класс пошла младшая дочь, пишет «Спутник. Беларусь».

Ранее СМИ сообщили, что сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая направят в Москву для обучения в гимназии при МГУ имени Ломоносова. В Белорусском государственном университете подтвердили, что Лукашенко забрал документы из их вуза. Однако секретариат гимназии МГУ опроверг информацию о поступлении Николая Лукашенко — в вузе не получали информацию об его обучении.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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