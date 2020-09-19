Василий Крюк стал самым крупный землевладельцем среди госслужащих Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Гендиректор авиакомпании «Ямал», Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от «Единой России» Василий Крюк занял первое место в рейтинге Forbes, как самый крупный землевладелец среди госслужащих РФ. Общая площадь его земель превысила 370 квадратных километров.

«Общая площадь 195 задекларированных им земельных участков превышает 370 квадратных километров», — сообщает издание. Как отмечает издание, это больше, чем площадь государства Гренада (страна в Карибском море — прим. ред).

Раньше у Крюка во владении было в несколько раз больше земли. В 2017 году он отчитался о более 200 участках земли общей площадью более 1273 квадратных километров. По итогам 2018 года общая площадь земли Василия Крюка сократилась в четыре раза, до 359 квадратных километров. Это, для сравнения, равно площади четырех столиц Ямала (площадь Салехарда составляет 84,5 квадратных километра).