Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

По мнению Онищенко, четырехдневка грозит ростом алкоголизма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В случае введения в России четырехдневной рабочей недели, граждане начнут злоупотреблять алкоголем. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Это вредно, с одной точки зрения, потому, — что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — цитирует Онищенко «Комсомольская правда».

По мнению депутата, роста алкоголизма при введении четырехдневки не избежать, так как в стране не развита индустрия отдыха. Он считает, что в России не созданы предпосылки, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей. «Человек будет лежать на диване», — уверен Онищенко. Кроме этого, переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации. Депутат напомнил, что в течение марта-июля этого года Россия потеряла 6-7% ВВП. «Даже самые оптимистичные прогнозы говорят о том, что мы не восстановим и в 21-м году. Так вот, если мы введем еще и четырехдневную рабочую неделю, мы заведомо удлиним этот срок», — подчеркнул первый Онищенко.

Разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России начались в июне прошлого года, когда Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, допустил, что в будущем страна может перейти на такой режим работы. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее отметил, что сокращение рабочей недели в РФ может привести к увеличению рабочего времени и к падению доходов россиян.