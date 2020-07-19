Россиян предупредили о падении доходов на четырехдневке

Переход на четырехдневную рабочую неделю может повлечь сокращение доходов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сокращение рабочей недели в РФ может привести к увеличению рабочего времени и к падению доходов россиян. Об этом журналистам рассказали проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов и профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.

«Мы должны понимать, что сокращение количества отработанного времени в нынешних условиях — это не только снижение уровня производительности труда, это и падение доходов граждан. И сокращение количества отработанного времени — это все-таки снижение конкурентоспособности российской экономики», — приводит ТАСС слова Сафронова.

С его мнением согласна Яхонтова. По ее словам, для перехода на четырехдневную рабочую неделю без негативных последствий в стране должны быть созданы несколько условий. Речь идет о необходимости эффективной автоматизации всех процессов, а также о создании эффективной системы управления организацией, включая производство и персонал. В условиях роста безработицы и снижения зарплатных ожиданий менять продолжительность рабочей недели преждевременно, считает собеседница агентства.

«Обсуждение вероятности перехода на четырехдневную рабочую неделю может быть воспринято как завуалированное стремление менеджмента платить за четыре часа, а эксплуатировать работников все восемь часов или того больше. Это может вызвать рост напряжения в обществе и падение доверия работников к менеджменту», — добавила Яхонтова.

Разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России начались в июне прошлого года, когда Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, допустил, что в будущем страна может перейти на такой режим работы.

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