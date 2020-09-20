В курганском селе ввели карантин для школьников

Школу в селе Белозерское закрыли на две недели из-за ОРВИ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Четыре детских учреждения в селе Белозерском (райцентр в Курганской области) переходят на дистанционный режим работы. В населенном пункте запретили массовые мероприятия. Решение об этом принял оперштаб по борьбе с коронавирусом на территории Белозерского района.

«Члены районного оперативного штаба в качестве профилактической меры рекомендовали перевести учащихся Белозерской СОШ им. В.Н. Коробейникова на дистанционный режим обучения», — сообщается на сайте районной администрации. Такое решение объясняется ростом числа случаев острой респираторной вирусной инфекции в селе. Директору школы рекомендовано провести дезинфекцию в здании и в школьных автобусах. На сайте Белозерской СОШ отмечается, что дистанционный режим обучения вводится на две недели — до 5 октября.

Кроме того, на дистанционное обучение переходят школа искусств, детско-юношеская спортивная школа и детско-юношеский центр. «По решению оперативного штаба будут отменены массовые мероприятия, в том числе с участием детей, на территории села Белозерского с 21 сентября по 5 октября», — заявляют в администрации района. Детские сады №1 и №2 продолжат работать в режиме дежурных групп.

Ранее URA.RU сообщало, что по состоянию на 16 сентября на карантин было закрыто несколько классов в 17 школах и трех детских садах в 10 муниципалитетах Курганской области. Из них в связи с выявленными фактами единичных заболеваний коронавирусной инфекцией — две дошкольные группы и четыре класса. Остальные классы и группы были закрыты из-за ОРВИ.