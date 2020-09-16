Классы в 17 курганских школах закрыты на карантин

Четыре класса закрыты на карантин из-за коронавируса, остальные — из-за ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Несколько классов в 17 школах Курганской области закрыты на карантин. Часть из них — из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID. В трех детских садах закрыты несколько групп. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки.

«По состоянию на 16 сентября на карантин закрыто несколько классов в 17 школах и трех детских садах в 10 муниципалитетах. Из них в связи с выявленными фактами единичных заболеваний новой коронавирусной инфекцией закрыто две дошкольные группы и четыре класса», — заявили в департаменте. Остальные классы и группы закрыты из-за ОРВИ.

«Все ученики классов, закрытых на карантин, находятся на дистанционном обучении», — уточнили в ведомстве. В департаменте отмечают, что решение о закрытии образовательного учреждения принимает региональное отделение Роспотребнадзора и его территориальные отделы. Пока переход всех школ на карантин не планируется: «Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Решение будет принимать оперативный штаб».

Ранее URA.RU сообщало, что 16 сентября в Курганской области подтвердились 30 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявили 3419 больных COVID. Из них выздоровел 2731 человек, 20 — скончались от коронавируса.