Поклонская предрекла Беларуси судьбу Украины

Депутат объяснила, что поддержала Лукашенко, чтобы не допустить второго майдана Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белоруссия должна самостоятельно решить свои внутренние политические проблемы, иначе это может привести к майдану, который произошел на Украине в 2014 году. Об этом депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в интервью Ксении Собчак.

В разговоре журналистка спросила экс-прокурора Крыма, почему та поддержала главу Белоруссии Александра Лукашенко после президентских выборов. « Это горький опыт, полученный на Украине. Люди хотели перемен, многие по душевному порыву вышли на майдан. Хотели страну без коррупции, хотели экономического развития, евроинтеграцию. А получили гражданскую войну, развал страны. Я за законный порядок смены власти», — объяснила Поклонская свое решение.

При этом депутат не стала комментировать сами итоги президентских выборов 9 августа, после которых в стране начались протесты. Поклонская считает, что в эту ситуацию не должна вмешиваться даже Россия. «Не могу говорить про Белоруссию, потому что я там не была. Необходимо проводить диалог с людьми. Это внутренние проблемы Белоруссии. Пусть люди разберутся без внешнего вмешательства, даже России», — считает парламентарий.

Протесты в Белоруссии идут с 9 августа. Они начались сразу после выборов президента республики, на которых, согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Власти Литвы, Польши и Румынии призвали Евросоюз подготовить пакет поддержки «для будущей демократической Беларуси и способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации», передает «Утро.ру». Также премьер республики Роман Головченко заявил о беспрецедентном давлении на страну извне. В такой ситуации, по его словам, особенно важна дружеская поддержка России, пишет RT.