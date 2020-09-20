В главные вузы Челябинска ввели бойцов Росгвардии

Поводом стали сообщения о минировании учебных заведений (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В зданиях Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и Челябинского государственного университета с утра 21 сентября работают сотрудники ОМОН и кинологи. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«В корпусах что-то ищут росгвардейские саперы. Также ходят проводники со служебными собаками», — рассказал один из студентов, просивший не называть его имени. В вузах подтвердили, что сообщения соответствуют действительности.

«В виртуальную приемную ректора поступило сообщение о том, что здание университета заминировано. С утра идут проверки всех корпусов», — сообщила URA.RU руководитель пресс-службы ЧелГУ Анастасия Гусенкова. «На один из электронных адресов ЮУрГУ поступило сообщение о минировании, служба безопасности оповестила руководство университета и силовые структуры. Все здания были проверены сотрудниками силовых ведомств с кинологами. Посторонних предметов не выявлено. Учебные занятия не прерывались, массовая эвакуация не проводилась», — рассказала URA.RU начальник управления по телекоммуникациям вуза Елена Давлетшина.

«Все хулиганы, которые ранее сообщали о минировании здания университета, были выявлены правоохранительными органами и предстали перед судом. Уверен, так будет и в этот раз», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.