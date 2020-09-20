В городе Тобольске (Тюменская область) подвал многоэтажного дома на улице Верхнефилатовской, 5а заливает кипятком. Информацию об этом один из жильцов дома опубликовал в городском паблике соцсети «ВКонтакте».
«В доме проводился ремонт отопления, после которого подвал затопило кипятком. После их работ все стало только хуже. Отовсюду бежит вода, все сделано как попало, в подвалах дома и в подъездах полный хаос. Управляющая компания „Дом-Сервис“ не может дать внятного ответа, кто будет устранять данную проблему», — пишет автор поста.
В пресс-службе администрации Тобольска URA.RU сообщили, что информации о официальных обращениях в госорганы по поводу затопленного подвала у них нет. Однако вопрос был взят под контроль сразу после того, как о проблеме написали в соцсетях. «Процесс ремонта находится под постоянным наблюдением. С утра и до обеда вода была полностью откачена, но подрядчики свою работу еще не завершили», — добавили в ведомстве.
Управляющая компания «Дом-Сервис» попросила время на подготовку ответа. Туда был направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что из-под крыши тюменского дома начал литься кипяток. Предположительной причиной аварии была названа работа Фонда капитального ремонта.
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