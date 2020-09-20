Подвал дома заполнил кипяток Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Тобольске (Тюменская область) подвал многоэтажного дома на улице Верхнефилатовской, 5а заливает кипятком. Информацию об этом один из жильцов дома опубликовал в городском паблике соцсети «ВКонтакте».

«В доме проводился ремонт отопления, после которого подвал затопило кипятком. После их работ все стало только хуже. Отовсюду бежит вода, все сделано как попало, в подвалах дома и в подъездах полный хаос. Управляющая компания „Дом-Сервис“ не может дать внятного ответа, кто будет устранять данную проблему», — пишет автор поста.

В пресс-службе администрации Тобольска URA.RU сообщили, что информации о официальных обращениях в госорганы по поводу затопленного подвала у них нет. Однако вопрос был взят под контроль сразу после того, как о проблеме написали в соцсетях. «Процесс ремонта находится под постоянным наблюдением. С утра и до обеда вода была полностью откачена, но подрядчики свою работу еще не завершили», — добавили в ведомстве.

Управляющая компания «Дом-Сервис» попросила время на подготовку ответа. Туда был направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что из-под крыши тюменского дома начал литься кипяток. Предположительной причиной аварии была названа работа Фонда капитального ремонта.

Потоп начался после ремонта отопления группа «ЧС Тобольск» во ВКонтакте

группа «ЧС Тобольск» во ВКонтакте