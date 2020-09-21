Москва направит в регионы миллиарды на поддержку семей

Средства на выплаты многодетным семьям получат 36 регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На поддержку многодетных семей в 36 регионах России правительство выделило более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.

«Правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей — предоставление им ежемесячных выплат на третьего ребенка или последующих детей. Соответствующее распоряжение подписано. Свыше 2,5 млрд рублей на такие цели дополнительно получат 36 субъектов Российской Федерации», — сказал глава кабмина. В какие конкретно регионы направят федеральные деньги, Мишустин не уточнил.

Также премьер-министр сообщил о перераспределений субсидий регионам на создание дополнительных мест в детских садах. На эти цели более 700 млн рублей направлено в Челябинскую область, Красноярский и Ставропольский края, а также в Республику Башкортостан.

Ранее Минфин РФ предложил правительству расширить государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей, пишет « Федеральное агентство новостей ». Позже первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон уточнил в разговоре с «Национальной службой новостей», что кабмин рассмотрит этот законопроект.