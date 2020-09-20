Из ЯНАО открываются рейсы по четырем новым направлениям

Рейсы из Нового Уренгоя будет выполнять компания «ИрАэро» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Урал. Новые возможности

Жители ЯНАО смогут летать прямыми рейсами в Саратов, Нижний Новгород, Белгород и Воронеж. Сообщение в эти города открывает аэропорт Нового Уренгоя, обслуживать перелеты будет компания «ИрАэро». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Полеты в Саратов, Нижний Новгород, Белгород и Воронеж начинает авиакомпания „ИрАэро“ на воздушных судах Sukhoi Superjet 100», — рассказали представители аэропорта. Первые самолеты из Нового Уренгоя отправятся 29 сентября — в Нижний Новгород (один рейс в неделю, по вторникам) и Саратов (дважды, по вторникам и пятницам).

С 2 октября начнутся перелеты в Белгород, лайнеры будут ходить по пятницам и воскресеньям. 3 октября откроется сообщение с Воронежем, запланирован один рейс в неделю по субботам.

Правительство ЯНАО, владеющее аэропортом Нового Уренгоя, планировало масштабную реконструкцию воздушного узла. Согласно данным проекта, там должен появиться новый терминал рядом с действующим перроном. Он сможет пропускать до 840 пассажиров в час. В конце августа губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что реконструкция переносится на год из-за пандемии коронавируса.