Данных о воздействии «Арепливира» на коронавирус нет, подчеркнул Виталий Зверев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во врачебных кругах нет восторженных отзывов об эффективности российского препарата от коронавируса «Арепливир». В разговоре с URA.RU научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Виталий Зверев отметил, что поступление этого лекарства в аптеки говорит о том, что на страхе россиян заболеть COVID-19 хотят заработать.

«Я никаких восторженных откликов на этот препарат не слышал. Его не так широко применяли, и не так много пациентов было им пролечено, чтобы говорить и делать глобальные выводы», — заявил собеседник агентства.

Зверев выразил удивление, что подобный препарат вообще оказался на прилавках российских аптек. «Я всегда считал, что такие препараты должны назначать врачи. Под контролем врача. Кто их будет покупать? Люди будут ставить себе диагноз „коронавирус“ и потом будут покупать? На мой взгляд, это из области коммерции, а не из области борьбы с COVID-19», — заявил иммунолог.

«Данных о прямом действии [„Арепливира“] на коронавирус на самом деле нет. И вот эта цена заоблочная не очень понятна. Понятно, что люди напуганы, будут покупать», — заключил Виталий Зверев.

Ранее сообщалось, что российское лекарство от коронавируса «Арепливир» появилось в московских аптеках. Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей. Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый заявил, что «Арепливир» спасает жизни, поэтому он столько стоит, пишут argumenti.ru.