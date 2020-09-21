Путин поднял зарплату судьям

Должностные оклады российских судей с 1 октября увеличатся на 3%. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия», — говорится в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Прибавку к должностному окладу в 1,03 раза получат судьи Конституционного суда РФ, Верховного Суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также мировые судьи субъектов страны. Правительству России глава государства поручил обеспечить финансирование расходов.
Ранее президент РФ подписал указ о повышении окладов федеральных служащих на 3% с 1 октября, напоминает RNS. Также в следующем месяце в 1,03 раза увеличится зарплата у сотрудников российских силовых ведомств.
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