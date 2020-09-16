16 сентября 2020

Кто в России получит надбавки и пособия от государства в октябре

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Часть россиян может рассчитывать на выплаты на повышение окладов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В октябре у сотрудников российских силовых ведомств увеличатся зарплаты на 3%. А медицинские работники в следующем месяце могут рассчитывать на «коронавирусные» выплаты, которые полностью освобождены от НДФЛ.

В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому оклады сотрудников силовых ведомств повысятся в 1,03 раза. «С 1 октября на 3% повысят зарплаты военнослужащим по призыву, контрактникам, сотрудникам Росгвардии», — пишет Life. Кроме того, заработная плата вырастет у сотрудников ФСИН, МВД, таможенной службы, пожарных и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

Согласно проекту приказа, довольствие самого низкооплачиваемого контрактника — рядового на первичной воинской должности — вырастет на 489 рублей. Самую большую прибавку к зарплате получит замминистра обороны РФ в звании генерала армии— 2344 рубля.

Также Мишустин продлил до 15 октября выплаты медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Врачам полагается 80 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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