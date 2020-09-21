ДТП произошло в центре Москвы на Остоженке
Певец Эльмин Гулиев (Эллей) в центре Москвы на внедорожнике Infiniti врезался с Mercedes, а после сбил пешеходов. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
«Столкнулись два автомобиля, один из них выехал на тротуар и наехал на пешеходов», — приводит сообщение столичного департамента транспорта RNS. Известно, что за рулем находился Гулиев. По его словам, он проезжал «на красный, переходящий в зеленый».
Дептранс Москвы считает иначе. В ведомстве уверены в виновности Гулиева, так как он двигался на красный сигнал светофора.
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