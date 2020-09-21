Певец на Infiniti сшиб пешеходов на тротуаре в центре Москвы. ВИДЕО

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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
ДТП произошло в центре Москвы на Остоженке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Певец Эльмин Гулиев (Эллей) в центре Москвы на внедорожнике Infiniti врезался с Mercedes, а после сбил пешеходов. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«Столкнулись два автомобиля, один из них выехал на тротуар и наехал на пешеходов», — приводит сообщение столичного департамента транспорта RNS. Известно, что за рулем находился Гулиев. По его словам, он проезжал «на красный, переходящий в зеленый».

Дептранс Москвы считает иначе. В ведомстве уверены в виновности Гулиева, так как он двигался на красный сигнал светофора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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