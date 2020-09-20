20 сентября 2020
19 сентября 2020
18 сентября 2020

Пермяков хотят заставить оплачивать уборку снега во дворах

© Служба новостей «URA.RU»
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Очистка от снега центральных улиц города перед Советом безопасности. Курган., уборка снега, дворник с лопатой
Уборку снега предполагается включить в тариф за содержание жилья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителей Чайковского (Пермский край) хотят обязать оплачивать расчистку дворов от снега. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал депутат думы Чайковского городского округа Дмитрий Новокрещенов. По его словам, затраты на уборку снега планируется включить в тариф за содержание и текущий ремонт жилья.

Депутат уверен, что таким образом чиновники пытаются переложить с себя ответственность за уборку внутриквартальных проездов на плечи жителей. «Платить за „индексацию тарифа“ будут все жители, через выставление счетов на завышенную оплату за содержание и текущий ремонт жилья», — поясняет Новокрещенов.

Сейчас размер тарифа определяется депутатами думы Чайковского городского округа. Однако полномочия по установлению тарифа могут перейти к мэрии. Этот вопрос дума рассмотрит в ближайшую среду. Таким образом, отвечать за уборку дворов должны будут управляющие организации, а не городская администрация.

Получить комментарий председателя думы Александра Русанова URA.RU не удалось. В приемной пояснили, что его нет на месте. Агентство также обратилось за разъяснением в мэрию Чайковского. На момент опубликования новости ответ получен не был.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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