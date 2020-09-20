20 сентября 2020
19 сентября 2020
18 сентября 2020

Два министра могут покинуть правительство Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Пермь, колесников максим
Максима Колесникова в Москву забирает Максим Решетников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министр экономического развития Максим Колесников уйдет из правительства Пермского края 25 сентября. Он устраивается на работу к бывшему главе Прикамья, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

«25 сентября министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников завершает свою работу в правительстве региона в связи с переходом на работу в Министерство экономического развития РФ», — сообщили URA.RU в минэкономразвития по региону. Колесников стал главой ведомства, когда Решетников был губернатором Прикамья.

Также telegram-канал «Лбов» сообщил, что свой пост в краевом правительстве может оставить министр по управлению имуществом и градостроительству Николай Гончаров. В пресс-службе министерства URA.RU отказались комментировать данную информацию.

URA.RU дозвонилось до руководителя пресс-службы Министерства экономического развития РФ Дарьи Левченко. Она посоветовала обратиться в правительство Пермского края и в ведомства указанных выше министров с запросами. URA.RU направило запрос в Министерство экономического развития РФ. Ответа к моменту публикации нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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